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Bursa'da 92 yıllık tarihi ipek fabrikası binasında yangın!

16.08.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 92 yıllık tarihi ipek fabrikasının binası çıkan yangında çöktü. Yangın, yakında bulunan başka bir binaya da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'da 92 yıllık tarihi ipek fabrikası binasında yangın!

Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Demirkapı Caddesi üzerinde bulunan, 92 yıl önce Rum Kilisesi’nden ipek fabrikasına dönüştürülen tesisin üretim binasında, henüz bilinmeyen nedenle çık yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, alevler kentin pek çok noktasından görüldü.

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BAŞKA BİNAYA DA SIÇRADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin çevrede bulunan binalara sıçrama ihtimaline karşı tedbir alınıp, binalar boşaltıldı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, alevler yakında bulunan başka bir binaya da sıçradı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa fabrika
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