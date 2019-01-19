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Bursa'da abla ve kardeş evde ölü bulundu

GÜNDEM HABERLERİ  | 19.01.2019 19:25 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde abla kardeş birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu. Abla ve kardeşin yaklaşık 10 gün önce öldüğü ve cesetlerinin çürümeye başladığı öğrenildi.

Bursa'da abla ve kardeş evde ölü bulundu

Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Sibel Dudaklı (45) ve Mehmet Ali Dudaklı (37) evlerinde ölü bulundu.

Sibel Dudaklı ve Mehmet Ali Dudaklı'nın evlerinden 10 günden fazla süredir herhangi bir ses gelmemesi komşularını şüphelendirdi. İhbar üzerine eve gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı. Abla kardeşin banyo ve yatak odasında bulunan cesetlerinin çürümeye başladığı fark edildi.

EVDE KAN İZLERİ VAR

Polis incelemesinde evin çeşitli bölgelerinde kan izleri bulunurken, olayın cinayet mi, yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor. İki kardeşin ölüm sebepleri ile alakalı olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı da cesetler üzerinde inceleme yaptı.
Komşuları; 15 gün önce evde bir tartışma sesi duyduklarını ifade ederken, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Hayatını kaybeden Sibel ve Mehmet Ali Dudaklı isimli kardeşlerden Mehmet Ali’nin MS hastası olduğu, babaları Cengiz Dudaklı'yı da 1 ay önce kanserden kaybettikleri öğrenildi. Abla ve kardeşin ölü bulunduğu evin ise babalarına ait olduğu kaydedildi.

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