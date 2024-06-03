Bursa'da acı olay! Babasının otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Müteahhit M.G., 4 yaşındaki oğlu A.F.G.'yi de alıp otomobille yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. M. G. iddiaya göre otomobilde oturmak isteyen oğlunu araçta bırakıp şantiye alanında incelemede bulundu.

OĞLUNU HAREKETSİZ YATARKEN BULDU

Bir süre sonra geri dönen baba, otomobilin kapısını açtığında oğlunuı hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine panikleyen M.G., oğlunu otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürdü.

Solunumu olmadığı belirlenen A.F.G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





