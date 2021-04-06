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  4. Bursa'da akılalmaz görüntüler! Sürücüsüz otomobili, aracına iple bağlayıp çekti

Bursa'da akılalmaz görüntüler! Sürücüsüz otomobili, aracına iple bağlayıp çekti

06.04.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte komedi filmlerini aratmayan bir görüntü 'yok artık' dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinde arıza yapan başka bir aracı arkasına bağlayarak tamirciye götürmek isteyen bir şahıs, arıza yapan aracını bağladıktan sonra direksiyona geçmedi.

KORKUTAN OLAYI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ

Ana cadde üzerinde sağa sola savrulan sürücüsüz araç trafikte seyrederken kamyonları ve diğer araçları tehdit etti. Yolda seyreden başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen anları gören vatandaşlar büyük korku yaşadı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Trafik yoğunluğunun az olması muhtemel bir facianın önüne geçerken, olayı gören vatandaşların ise aklına "Çekilen şoförsüz araç nasıl duracak?" sorusu geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl

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