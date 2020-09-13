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Bursa'da akılalmaz kaza! Düz yolda ters döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 02:27 | Son Güncelleme

Bursa’da 3 şeritli düz yolda giderken takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı. Polisin uzun süre nasıl olduğunu anlamaya çalıştığı kazada sürücü arkasından bir başka aracın dokunduğunu iddia etti.

Bursa'da akılalmaz kaza! Düz yolda ters döndü

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saat 00:30’da Bursa İzmir Karayolu Küçüksanayi Kavşağı’nda meydana geldi.

YOLUN ORTASINDA TAKLA ATTI

Emre İ. idaresindeki otomobil İzmir istikametinden Bursa istikametine seyir halinde iken Küçüksanayi Kavşağını geçtikten sonra 3 şeritli düz yolun ortasında takla attı.

Ters dönen aracın sürücüsü Emre İ. ile yanında bulunan Ümmü Gülsüm D. ile Yağmur Y. yaralandı. kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran 3 arkadaş diğer sürücülerinde yardımıyla yol kenarına taşındı.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı şahısların olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirip Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Ters dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken polis nasıl meydana geldiğini belirlemeye çalıştığı kaza ile ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

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