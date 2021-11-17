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  4. Bursa'da akılalmaz kaza! Elektrikli bisiklet sürücüsü acılar içinde bekledi

Bursa'da akılalmaz kaza! Elektrikli bisiklet sürücüsü acılar içinde bekledi

17.11.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halindeki Muhammed Caner P. (24) yönetimindeki hafif ticari araç, Altay Caddesi'nden çıkan Yusuf El Hadid (33) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle havalanan bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.

ACILAR İÇİNDE BEKLEDİ

Kazanın ardından yerde yatan yaralı, gözyaşı dökerek acılar içinde bekledi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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