HABER

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 11:39 | Son Güncelleme

Bursa'da yamaç paraşütü sevdalısı bir pilot, sırtındaki 25 kiloluk paramotoru ile uçtuğu sırada tarlasını ilaçlayan çiftçiye selam vermek isterken tellere takılınca 15 metreden düşüp ayağını kırdı. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

20 yıldır yamaç paraşütü ve paramotor uçuş sporuyla ilgilenen Fahri Dönmez, Nilüfer’in Fadıllı köyünün üstünde paramotoruyla uçuş yaparken şeftali bahçelerini traktörünün üzerine bindirdiği köpeğiyle ilaçlayan çiftçiyi gördü. Onların üstünde uçuş yapan Dönmez, onlara selam verdi. Selamını alan çiftçinin de ona selam vermesiyle onların üzerinde havada bir tur daha atmak isteyen pilot bir anda tarlanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattı tellerini gördü. Tellere çarpmamak için yükselen Dönmez, paraşütünü kurtardı ama paramotorunun pervanesinin tele çarpması sonucu 15 metre yükseklikten sırtında 25 kiloluk paramotorla birlikte şeftali ağacının üstüne şiddetli bir şekilde düştü. Paraşütçü düşüşünü ise yanında bulunan kamerayla saniye saniye görüntüledi.

gokten-adam-dustu-2

Yere düştükten sonra yaşadığı şokla birlikte uzun süre kendine gelemeyen paraşütçünün yardımına selam verdiği çiftçi köpeğiyle birlikte koştu. Hemen hastaneye kaldırılan Dönmez’in sol ayağının kırıldığı tespit edildi.

gokten-adam-dustu-3

Gördüğü tedavinin ardından yaşadığı korku dolu anları İhlas Haber Ajansı'na anlatan Fahri Dönmez, “Fadıllı köyü merasında uçmaktaydım. Bizim grubumuz var, sürekli motorlu yamaç paraşütüyle uçuyoruz. Düştüğüm gün çok güzel bir hava vardı. Uçarken bir çiftçiyi fark ettim. Traktörüyle bahçesini ilaçlıyordu. Fakat ilgimi çeken farklı bir şey oldu. Traktörünün kaportasına yatan köpeğiyle birlikte bahçesini ilaçlıyordu. Bu tablo benim çok hoşuma gitti ve etrafında dönerek çiftçi ve köpeğine el salladım. El salladıktan sonra güzel bir görüntü alabilmek için tam üzerinden geçerken yüksek gerilim elektrik tellerini fark edemedim. Telleri gördüğümde çarpmaya 2 metre vardı. Motora gaz verip üzerinden kaçmaya çalıştım, paraşütü tellerden kurtardım, ama paramotorumun pervanesi son tele değdi. Dengemi kaybederek sırtımda 25 kiloluk paramotorla birlikte hızla ağacın üstüne düştüm. Düştükten sonra yanıma tarlasını ilaçlayan çiftçi ve köpeği koştu, hastaneye gittiğimde sol ayak uyluk kemiğimin kırıldığını öğrendim. Aradan geçen zamanın ardından iyileştim. Bu sporu yapan arkadaşlara tavsiyem, uçuş esnasında alan kontrollerini iyi yapsınlar; ben ölümden döndüm” dedi. (İHA)

PARTNERFilm değil, kurgu değil! İşte Dünyanın en korkunç anı...Film değil, kurgu değil! İşte Dünyanın en korkunç anı...
Van merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 31 gözaltıVan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 31 gözaltı
Askerin ölümünü Adli Tıp Kurumu aydınlatacakAskerin ölümünü Adli Tıp Kurumu aydınlatacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa paraşüt çiftçi fahri dönmez Nilüfer

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
UÇMAK ÖNENLİ..! DAHA ÖNEMLİ OLAN KONACAĞINIZ YER:)) ÇOK UCUZ ATLATMIŞ GEÇMİŞ OLSUN..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!

Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!

Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu

Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu

Kardeşi kazada ölen ablanın feryadı yürek dağladı

Kardeşi kazada ölen ablanın feryadı yürek dağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.