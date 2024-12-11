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Bursa'da akıllara durgunluk veren olay: Kepçe operatörü kazı yaparken buldu! "Yanmaya başlayınca..."

11.12.2024 13:40
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
11.12.2024 13:40
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Bursa'da bir ketçap fabrikasının depo kısmında zemin etüdü yapan operatör akıllara durgunluk veren bir keşif yaptı. 20 metre kazı yaptıktan sonra çıkan suda bir gariplik olduğunu fark eden operatör bölgeye yetkilileri çağırdı. Yetkililer 20 metreden çıkan suda yüzde 80 doğal gaz olduğunu tespit etti.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat köyü Aktaş mevkiinde bulunan bir ketçap fabrikasının depo kısmında zemin etüdü yapan kepçe operatörü Emrah Us, yaklaşık 20 metre kazı yaptıktan sonra suyla karışık gaz çıktığını fark etti. Kepçe operatörü hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve BOTAŞ ekipleri geldi. İnceleme yapan ekipler, çıkan gazın yüzde 80 doğal gaz olduğunu tespit etti.

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52 SAATTİR SÖNMEDİ

Kısmi olarak çalışma yapan ekipler, işlemlerinin ardından şantiye alanından ayrıldı. Bazı vatandaşlar da yanan doğal gazın etrafında toplanıp ısınmaya başladı. Odunla ısınan ve doğal gaz altyapısı bulunmayan Uluabat Köyü Muhtarı Ramazan Hamamcı, “Ekipler burada çalışma yaptı ama bir süre sonra gittiler. Buradaki gaz yaklaşık 52 saattir yanıyor. Burada bir facia olsa bunun hesabını kim verecek. Daha önce de köyde birkaç noktada benzer olaylar oldu. Bizim köyde doğal gaz bulunmuyor. Petrol boru ve gaz boru hattı da farklı güzergahta” dedi.

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"YANMAYA BAŞLAYINCA YETKİLİLERE HABER VERDİM"

Doğal gaz bulan işçi Emrah Us ise, “Şantiye alanının depo kısmını ayarlamak için zemin etüdü yapıyordum. Yaklaşık 20 metre kazdıktan sonra suyla karışık bir gazın çıktığını fark ettim. Önce su sifon yapıyor sandım ama yoğunlaşınca kağıt attım. Yanmaya başlayınca yetkililere haber verdim. Burada inceleme yaptılar yüzde 80 doğal gaz olduğunu tespit ettiler” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Bursa doğal gaz
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