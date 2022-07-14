Bursa'da akrabalar arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Bursa'daki silahlı saldırı, saat 12.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Meşe Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 ay önce çocukların kavgası sonucu husumet oluşan aynı ailenin fertleri bugün yeniden denk gelince tartışmaya başladı.

OTOMOBİLLE GELİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Henüz kimliği belirlenemeyen 4 şahıs kiralık otomobille geldikleri evin önünde bulunan akrabaları, L.İ., F.İ. ve Ü.İ.’yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar yakınları tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alınırken, ekipler kaçan şüphelileri arama çalışması başlattı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Diğer yandan ikinci bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.

(İHA)

