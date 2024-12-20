HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bursa'da amansız takip! Katil zanlısı 30 kilometre kaçtı: Çatılardan çatılara...

Bursa'da amansız takip! Katil zanlısı 30 kilometre kaçtı: Çatılardan çatılara...

20.12.2024 09:36
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
20.12.2024 09:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde katil zanlısı ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Çeşitli suçlardan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs ekipleri görünce kaçmaya başladı. 30 kilometre boyunca kaçan şahıs sonra ise evlerin çatısına çıktı. Aksiyon film karakterleri gibi çatıdan çatıya atlayarak kaçan şahıs yakalandı. Yaşanan anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Demetevler Mahallesi üzerinde seyir halinde olan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan Orçun Ü.'nün (41) aracını takibe aldı. 'Dur' ikazlarına uymayan şüpheli ile ekipler arasında kovalamaca başladı.

e

AMANSIZ TAKİP: 30 KİLOMETRE KOVALADILAR

Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından şüpheli Orçun Ü., sokakta aracını bırakarak eve girdi. Kapıyı kapatarak ekiplerden kaçmaya çalışan şüpheli çatıya çıktı.

q

ÇATIDAN ÇATIYA ATLADI

Aracını sokak ortasında bırakarak çatıya çıkan Orçun Ü.'yü gören ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Çatıya çıkan şüpheli, 'Teslim Ol' çağrılarına aldırış etmedi. Sokağın dört bir yanını kapatan ekipler, bir süre sonra çatıya çıktı.

r

Çatıdan çatıya atlayarak ekiplerden kaçmaya çalışan Orçun Ü., bir süre sonra Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

t

Öte yandan şüpheli Orçun Ü.'nün 'Kasten adam öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kumar oynatmak', 'Kumar oynatmaya yer temin etmek', 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak', 'Ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçlarından 12 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

y

Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirildi.

Kaynak: İHA

Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak! Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak!
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Bursa katil
En Çok Okunan Haberler
Bakan Bayraktar: Türkiye yaptırımdan muaf olacak

Bakan Bayraktar: Türkiye yaptırımdan muaf olacak

Merkez Bankası beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı!

Merkez Bankası beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı!

Esad, Halep düşerken Moskova'daymış... Dikkat çeken detaylar: Rus yetkililer 'Şam'ı terk et' deyince o iki isimle kaçmış

Esad, Halep düşerken Moskova'daymış... Dikkat çeken detaylar: Rus yetkililer 'Şam'ı terk et' deyince o iki isimle kaçmış

Sürpriz iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’yi ziyaret edecek

Sürpriz iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’yi ziyaret edecek

Dünyada ikinci ölüm nedeni! Bu belirtiler varsa zaman kaybetmeyin

Dünyada ikinci ölüm nedeni! Bu belirtiler varsa zaman kaybetmeyin

ÖZEL | Mansur Yavaş resti çekti: "Ne Ankara unuttu ne de ben!"

ÖZEL | Mansur Yavaş resti çekti: "Ne Ankara unuttu ne de ben!"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.