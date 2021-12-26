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  4. Bursa'da arkadaşı tarafından dezenfektanla yakılmıştı! 14 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti

Bursa'da arkadaşı tarafından dezenfektanla yakılmıştı! 14 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti

26.12.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. 14 gündür tedavi altında olan Burak A.'nın beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir parkta geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda, Burak A. (14), arkadaşı İsmail K. (13) ile dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanlarındaki şişelere doldurdu.

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DEZENFEKTAN DOLU ŞİŞEYİ ARKADAŞININ ÜZERİNE BOŞALTTI

Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Bir süre sonra İsmail K. yanında bulunan dezenfektan dolu şişeyi, Burak A.'nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi. Gencin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti.

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BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Vücudunda ağır yanık oluşan Burak A., olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Burak A. 14 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Burak A.'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

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Burak A.'nın cenazesi yarın toprağa verilecek.

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Bursa
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