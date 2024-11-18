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  4. Bursa'da arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı bir daha geri dönmedi! 12 yaşındaki İdil için bakanlık devreye girdi

Bursa'da arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı bir daha geri dönmedi! 12 yaşındaki İdil için bakanlık devreye girdi

18.11.2024 17:35
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Bursa'da 2 gün önce arkadaşlarıyla buluşmaya gideceğini söyleyip eşyalarını alarak evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki İdil Durgut için arama çalışması başlatıldı. İdil’in bulunması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de devreye girdi.

Bursa'da arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı bir daha geri dönmedi! 12 yaşındaki İdil için bakanlık devreye girdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bilgiç Sokak’taki 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede oturan Orhan Durgut’un birlikte yaşadığı kızı İdil, 16 Kasım’da arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyip babasından izin alıp evden çıktı.

EŞYALARINI YANINA ALIP GİTTİ!

İdil Durgut geri dönmeyince babası Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızının odasını kontrol ettiğinde, eşyalarını da yanına alarak gittiğini fark ettiğini ve hayatından endişe duyduğunu söyleyen Orhan Durgut’un başvurusu üzerine, polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de İdil’in bulunması için devreye girdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İdil Durgut’un anne ve babasının ayrı olduğu öğrenildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kayıp
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