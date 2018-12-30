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Bursa' da atıl durumda bulunan lisenin spor salonunda yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 09:34 | Son Güncelleme

BURSA'da faaliyetine son verilen Ergin Ağaç Ticaret Meslek Lisesi'nin atıl durumdaki spor salonunda yangın çıktı.

Muammer İRTEM BURSA, (DHA) BURSA'da faaliyetine son verilen Ergin Ağaç Ticaret Meslek Lisesi'nin atıl durumdaki spor salonunda yangın çıktı. Yangına, 12 itfaiye aracı müdahale etti. Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan faaliyetine son verilen ve ana binası yıkılan Ergin Ağaç Ticaret Meslek Lisesi?nin atı durumda olan spor salonunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 110 itfaiye ekipler, 12 itfaiye aracı ve 30 personelle yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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