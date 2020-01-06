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  4. Bursa'da avlanan tavşan şaşırttı!

Bursa'da avlanan tavşan şaşırttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

Bursa’da bir avcı, gövdesinin yarısı gri, yarısı kahverengi olan 11 kilogramlık kanguru gibi tavşan avladı. Avcı, daha önce hiç bu kadar büyük bir tavşan görmediğini söyleyerek şaşkınlığını anlattı.

Bursa'da avlanan tavşan şaşırttı!

İznik ilçesinde avlanan Halil Erenoğlu, Müşküle Mahallesinde arkadaşlarıyla ava çıktı. Av sırasında büyük bir hayvanın kendisine yaklaştığını gören Erenoğlu, hayvanı vurup yanına gittiğinde şok yaşadı. 11 kilogramlık tavşanın yanına yaklaşan Erenoğlu, zaman zaman arkadaşlarıyla avlanmaya çıktığını, ancak çevresindeki hiç kimsenin şimdiye kadar bu ağırlıkta bir tavşan görmediğini belirtti.

"BÖYLE BİR ŞEY İLK DEFA BAŞIMA GELDİ"

Adeta bir kanguruyu andıran tavşanı avlayan Halil Erenoğlu, "Böyle bir şey ilk defa başıma geldi. İlk başta ne olduğunu tam olarak kestiremedik. Yaklaşınca koca bir tavşan olduğunu görünce şok oldum. Arkadaşlar tavşanı gördüklerinde gözlerine inanamadı” diyerek şaşkınlığını belirtti.

Devasa boyutlardaki tavşanın kemiksiz et ağırlığı ise 7 kilogram olarak tartıldı.

Kanguru gibi tavşan

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tavşan Bursa

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