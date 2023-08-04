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Bursa'da baba ve oğlu kavgayı ayırmak isteyen kişilere dehşeti yaşattı! "Zor durumda kalınca bıçakladım..."

04.08.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorsikletli kuryeyi trafikte tartıştıkları için darbeden ve kavgayı ayırmak isteyen 23 yaşındaki Nazım Güven Ö.'yü de bıçakla yaralayan baba oğul adliyeye sevk edildi.

Bursa'da baba ve oğlu kavgayı ayırmak isteyen kişilere dehşeti yaşattı! "Zor durumda kalınca bıçakladım..."

Olay, dün saat 19.30 meydana geldi. 18 yaşındaki Emirhan A., polise verdiği ifadesinde "Biz kavga ederken ayırmaya gelip bize saldırdılar. Ben de zor durumda kaldığım için bıçaklamak zorunda kaldım" dedi.

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OTOMOBİLDEN TABANCA İLE ATEŞ AÇTI

Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine baba-oğul otomobile binerek uzaklaşmak istedi. Bıçaklanan Nazım Güven Ö.’nün yakınları da baba-oğulu yakalamak için otomobilin peşinden koştu. Ersin A., otomobilden havaya ateş açarak hızla uzaklaştı.

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Yaşanan kavga çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Göğsünden bıçaklanan Nazım Güven Ö., otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Darbedilen kurye Furkan Y. ise polis ekiplerince hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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BABA İLE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler Ersin A. ve oğlu, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Ersin A., emniyetteki ifadesinde “Yaşanan yol vermeme tartışmasında sinirlendim. Kavga ederken, sokaktaki vatandaşlar bize saldırdı. Ben de korkutmak için havaya ateş açtım” dedi.

Nazım Güven Ö.'yü bıçaklayan Emirhan A.’nın ise “Biz kavga ederken ayırmaya gelip bize saldırdılar. Ben de zor durumda kaldığım için bıçaklamak zorunda kaldım" dediği öğrenildi. Baba ile oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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