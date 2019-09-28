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Bursa'da baltalı dehşet! Bekçiyi öldüren sanık tahliyesini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 08:38 | Son Güncelleme

Bursa’da fabrika bekçisini balta ile öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. 20 aydır tutuklu olduğunu ifade eden sanık, "Oğlum 2 ay önce ameliyat oldu. Eşim şeker hastalığı tedavisi görüyor. Cezaevi şartları yetersiz ve ağır. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

2018 yılı Şubat ayında Hasanağa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, fabrikada bekçilik yapan 1 çocuk babası Süleyman Kıran (51), evinde baltayla başına vurularak öldürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili komşusu Cevdet U.’yu (50) gözaltına aldı. Binaya girip çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan Cevdet U.’nun ayakkabısında da ölen Kıran’ın kan izine rastlandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Cevdet U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapsi talep edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Devlet kurumunda çalışmama rağmen, ek iş olarak inşaat işleri yapıyordum. Süleyman Kıran’ın ahşap evinin yanında bulunan arsasına ev yapmak için 25 bin lira karşılığında anlaştım. Bana 20 bin lira peşin verdi. İş devam ederken kurlardaki artış sebebiyle zarar ettiğimi anlayınca ek ücret talep ettim. Bana ödeyeceğini söyledi. Ben cebimden para harcayarak evi tamamladım. Evi teslim ettikten sonra beni oyalamaya başladı. Bu sırada ekonomik olarak zor durumdaydım. Süleyman’ın komşusu önceden tanıdığım Anıl Eken, benden balta istedi. Kendisi evde olmayınca baltayı eşine verdim. O sırada Süleyman’ın evine gittim. Bahçede Süleyman’a ait balta gördüm. Para isteyeceğimden dolayı aramızda tartışma çıkabilir düşüncesiyle baltayı kendime yakın bir yere koydum. Süleyman 25 dakika sonra geldiğinde, bahçenin ışığını açtı ve ben bulunduğum yerden yanına gittim. Aramızda tartışma çıktı. Boğuşmaya başladık. Baltaya doğru yönelince arbede sırasında ondan önce ben aldım. Birkaç kez başına balta ile vurup etkisiz hale getirdim. Panikle Süleyman’ı evin içerisine soktum. Fayanslar kanlandığı için banyodan aldığım havluyla sildim. Süleyman’ın eski evine gittim ve para bulamadım. Bahçedeki cep telefonu ve cüzdanını evin içerisine attım. Evim ile Süleyman’ın evinin arası 300 metreydi. Evimin bahçesinde üzerimdeki elbiseleri çeşmede yıkadım" dedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

20 aydır tutuklu olduğunu anlatan Cevdet U., "Oğlum 2 ay önce ameliyat oldu. Eşim şeker hastalığı tedavisi görüyor. Cezaevi şartları yetersiz ve ağır. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

(İHA)

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