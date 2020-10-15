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Bursa'da bankadan çektiği parayı görünce şaşkına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 12:21 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir genç, bankadan çektiği 100 TL’de 50 TL’nin baskısı olduğunu görünce şok oldu. Nadir görülen paranın sahte olacağını düşünen vatandaş, gerçek olduğunu öğrenince şaşırdı.

Türkiye genelinde birçok vatandaş, sıfırların eksik olduğu paralarla karşılaştı.

GÖRÜNCE DONDU KALDI

Kimisi 50 TL’ye 30 bin TL istedi, kimisi 100 TL’ye 75 bin TL istedi. Ancak İnegöl’de şaşkına çevirecek bir olay yaşandı. İbrahim Kan isimli vatandaş bankadan çektiği paraların arasında ki 100 TL’nin bir bölümünde 50 TL’nin baskını görünce dondu kaldı.

"ŞAŞIRMAMAK ELDE DEĞİL"

Genç nadir görülen bu paranın hikayesinin ise şöyle anlattı:

"Son bir hafta zarfında 3 farklı bankadan para çektim veya yatırdım. Elimde kalan son 10 adet 100 TL’lik banknottan biri evde oturduğum sırada dikkatimi çekti. Paranın alt kısmında hafif sarı renk olduğunu gördüm. Parayı elime aldığımda boya gibi bir şey gördüm. Biraz daha dikkatli baktığımda parada baskı hatası olduğunu fark ettim. Aklıma hemen paranın sahte olabileceği geldi. Derhal parayı bankaya götürüp sahte olup olmadığını sordum, paranın sahte olmadığı ortaya çıktı. Diğer basım hatası olan paralardan çok farklı, genelde diğer basım hatalarında paradan bir sıfır eksik ve şerit kapalı olur. Ama bu parada tam tersine alt tarafta 50 TL’nin baskısı ve bir sıfırın fazla olduğu görülüyor. Bu beni şok şaşırttı. Bu paranın ileride tarihî bir değeri olacağını düşünüyorum. Koleksiyoncuların ilgi duyacağını düşünüyorum, torunlarıma miras da kalabilir. Diğer paralarda sıfır eksik oluyor, ama bunda bir sıfır fazla, hem de 50 TL’nin baskısı var. Şaşırmamak elde değil".

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Laçkalaşmayan bir merkez bankası kalmıştı, o da cıvıttı.
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