Bursa'da bir genç ara gazı vermedi diye arkadaşını bıçakladı

İddiaya göre, Akhisar Masal Parkı'nın önünde birlikte motosikletle gezen 19 yaşındaki Ahmet Enes H. ile Musa Y arasında ara gazı vermeme yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Musa Y, Ahmet Enes H.'yi bıçaklayarak kayıplara karıştı. Yaralı şahıs olay yerinden bir vatandaş tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs ise kısa süre içerisinde asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu belirtilirken polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

