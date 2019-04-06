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Bursa'da bir kişi hareket halindeki trenin önüne atlayarak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 19:08 | Son Güncelleme

Bursa'da bir kişi hareket halindeki trenin önüne atlayarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da bir kişi hareket halindeki trenin önüne atlayarak hayatını kaybetti

Olay, saat 15.10 sıralarında Organize Sanayi Metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki Hüseyin Can G. Emek'ten Arabayatağı yönüne hareket eden ve istasyona yanaşacak olan trenin önüne kendini attı. Trenin altında kalan ve sağ bacağı kopan adam ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu trenin altından çıkarılan Hüseyin Can G. hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Bursa tren önüne atladı

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