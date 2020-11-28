HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da bir marketten çelik kasa ve 251 adet çikolata çalındı

Bursa’da bir marketten çelik kasa ve 251 adet çikolata çalındı

28.11.2020 08:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bursa’da bir marketten çelik kasa ve 251 adet çikolata çalındı

Bursa’da hırsızlık için bir markete giren 4 şüpheli, içinde 5 bin lira olan çelik kasayla birlikte marketten yüzlerce çikolata da çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay ,dün gece merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık için markete giren 4 şüpheli marketteki içinde 5 bin lira bulunan çelik kasa, 1 adet laptop, 1 adet akü bataryası, 251 adet çikolata, 46 adet çakmak, 1 hoparlörü çalarak kayıplara karıştı. Market müdürü F.A. sabah iş yerine gelince markete hırsız girdiğini fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların kimliklerinin tespite edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Maske cezası yiyince Türkçe konuşmaya başladıMaske cezası yiyince Türkçe konuşmaya başladı

Yapılan çalışmalar sonucunda markete girenlerin 15 adet suç kaydı olan İ.F, 13 adet suç kaydı olan M.K, 17 adet suç kaydı olan C.E, 2 adet suç kaydı olan H.K. olduğu belirlendi. Ekipler 4 şüphelinin kaldığı evi tespit ederek el zamanlı baskın düzenledi. Şüpheliler evlerine yapılan baskınla gözaltına alınırken çaldıkları para ve malzemeler ise markete teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

d5bd881e-40a8-43f1-b046-d2b1cbea0198

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Yer: Beyoğlu! Gecenin bir vakti böyle basıldılarYer: Beyoğlu! Gecenin bir vakti böyle basıldılar
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

RTÜK'ten lisans hamlesi: Tidal'e erişim engellendi

RTÜK'ten lisans hamlesi: Tidal'e erişim engellendi

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

Büyük fay hattı üzerindeki Hatay’da deprem ve tsunami tedirginliği

Büyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısı

Bursa-Ankara kara yoluna iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Beyoğlu’nda koronavirüsü hiçe sayan kaçak gece kulübüne polis baskını

Yer: Beyoğlu! Gecenin bir vakti böyle basıldılar

Mersin'den acı haber: Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

Acı haber: Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

Ankara'da korkunç kaza! Devrilen TIR’ın altında kalan sürücü öldü

Çok feci! Devrilen TIR'ın altında kalarak can verdi

İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.