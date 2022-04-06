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  4. Bursa'da böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki Ömer zehirlendi

Bursa'da böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki Ömer zehirlendi

06.04.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 3 yaşındaki Ömer Faruk böcek ilacı yedikten sonra zehirlendi. İlacın bir kısmını yediği belirlenen küçük çocuğun yoğun bakımda tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki Ömer zehirlendi

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Ergül Sokak'ta meydana geldi. Ömer Faruk Ö., evde dolabın arkasında bulduğu jel halindeki böcek ilacının bir kısmını yedi. Bu sırada odaya giren annesi, Ömer Faruk’un elindeki böcek ilacını aldı. Ömer Faruk Ö. bir süre sonra rahatsızlanınca annesi sağlık ekiplerine haber verdi.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk, durumu ağırlaşınca da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ömer Faruk'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Bursa
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