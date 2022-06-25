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Bursa'da boğalara fısıldayan adam: 7 sene çobanlık yapan insan cennetlik

25.06.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çobanlık yapan 73 yaşındaki Sabri Bilge en azgın boğaları bile masaj yaparak adeta kuzuya dönüştürüyor. 7 yaşından beri çobanlık yapan Bilge, ''Hayvanlardan uzak kaldığımda çöker giderim ben. Bu işin sevabı da çok var. Peygamber Efendimiz "7 sene çobanlık yapan insan cennetlik" diyor. Biz 7 sene değil 7 yaşından bu yana dedelerden gelme çobanız. Hayvanı sevmeyen insanları hiç sevemez'' diyor.

Bursa'da boğalara fısıldayan adam: 7 sene çobanlık yapan insan cennetlik

Bursa’nın Demirtaş Mahallesinde Demirtaş Barajına bitişik çiftlikte bir firmaya ait büyükbaş kurbanlıklara çobanlık yapan 73 yaşındaki Sabri Bilge çevresinde "boğalara fısıldayan adam" olarak biliniyor. Yaşlı çobanın en büyük özelliği en azgın boğayı bile kaşıyıp masaj yaparak kısa sürede kuzuya dönüştürmesi. Kendisinde bu yeteneğin doğuştan olduğunu iddia eden Bilge; bu özelliğini şu şekilde anlatıyor; "İstanbul’dan Tekirdağ’a gittim. Orada çiftlikte çalışıyorduk. 1-2 tonluk boğalar vardı. Yurt dışından gelen boğalardı. Kimse yanına yaklaşamıyordu. Ben tek başıma 24 tane boğaya masaj yapıp sakinleştirdikten sonra kesime götürüyordum. Patron bile yanına yaklaşamıyordu."

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HAYVANLARIN YANINDA YATIP KALKIYOR

Hayatında çobanlıktan başka hiçbir işte çalışmayan Sabri Bilge, şehirde evi olduğu halde baktığı kurbanlık hayvanların yanına yaptığı konteynerde yatıp kalkıyor. 200’e yakın büyükbaş kurbanlık hayvana çobanlık yapan Bilge’ye emekli polis narkotik köpeği Lady yardım ediyor. 12 yaşındaki Lady çiftlikteki hayvanlara bekçilik yapıyor.

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''7 SENE ÇOBANLIK YAPAN İNSAN CENNETLİK''

Hayvanlardan ve doğadan uzak kalmanın kendisi için ölüm olduğunu belirten yaşlı çoban, "Hayvanlardan uzak kaldığımda çöker giderim ben. Bu işin sevabı da çok var. Peygamber Efendimiz "7 sene çobanlık yapan insan cennetlik" diyor. Biz 7 sene değil 7 yaşından bu yana dedelerden gelme çobanız. Hayvana hayatta zarar vermem, görüyoruz çoğu insan hayvanlara zarar veriyor. Allah’ın verdiği can onlar. Bazıları keserken eziyet ediyor Allah onların hakkından gelsin. Hayvanın tek ayağını serbest bırakıp kıbleye doğru yatırıp keseceksin. Hayvanı sevmeyen insanları hiç sevemez" diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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