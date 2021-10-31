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Bursa'da bomba alarmı! Geniş güvenlik önlemi alındı

31.10.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da şehrin göbeğine bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilirken, çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.

Bursa'da bomba alarmı! Geniş güvenlik önlemi alındı

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na çıkan metro istasyonu çıkışına bir çanta bırakıldı. Çevredeki vatandaşların iddialarına göre yabancı uyruklu bir kişi tarafından bırakıldığı öğrenilen çanta için polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Güvenlik şeridinin çekilmesinin ardından polis ekiplerinin de şüpheli gördüğü çanta için bomba imha uzmanları çağrıldı.

İÇİNDEN KIYAFET ÇIKTI

Özel kıyafetli bomba imha uzmanları çantayı kontrollü şekilde açtı. Çantanın içinden kıyafet çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Bursa
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