HABER

Bursa'da büyük panik! Binlerce arı etrafa saçıldı: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 03:35 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde virajlı yolda kontroldan çıkan arı kovanları yüklü kamyon devrildi. Binlerce arının kovandan çıkması ilçede paniğe yol açarken, vatandaşlar arıların saldırmasından dolayı kamyonette bulunan yaralılara müdahale etmekte güçlük çekti.12 kişi arı sokması sonucu yaralanırken, ilçede de endişe yaşandı.

Bursa'da büyük panik! Binlerce arı etrafa saçıldı: Yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde İznik-Orhaniye Mahallesi girişinde meydana geldi. İznikten Orhaniye Mahallesine seyir halinde olan Hüseyin Bilgin yönetimindeki 41 E 2108 plakalı arı kovanları yüklü kamyonet, aşırı yükten dolayı virajı alamayan devrildi.

BİNLERCE ARI KOVANLARDAN ÇIKTI

Sürücü Bilgin ile yanında bulunan Abdullah Sarli (34) ağır yaralandı. Kamyonette yüklü olan binlerce arı kovanlardan çıkarak yaralılara müdahale etmek isteyen vatandaşları tedirgin etti.

Binlerce arının kovandan çıkması ile çevredekiler yaralılara müdahale edemezken, ilçeye yayılan arılar paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 KİŞİ ARI SOKMASI NEDENİYLE YARALANDI

Olay yerinde 12 kişi arı sokması ile yaralanırken, etrafa saçılan arı kovanları İznik Arıcılar Birliği'ne bağlı 10 kişilik özel kıyafetli ekip tarafından toplandı. (DHA)

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Türkiye hakkındaki iddialara çok sert cevap!Türkiye hakkındaki iddialara çok sert cevap!
Bu görüntü Ankara'da çekildi! Korkunç gece!Bu görüntü Ankara'da çekildi! Korkunç gece!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Arı trafik kazası arı sokması arı kovanı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye hakkında yapılan o haberlere Dışişleri'nden çok sert tepki!

Türkiye hakkındaki iddialara çok sert cevap!

Bu görüntü Ankara'da çekildi! Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı!

Bu görüntü Ankara'da çekildi! Korkunç gece!

Beşiktaş'ta silah sesleri! Tam sedyeyle götürülürken öyle bir şey istedi ki!

Tam sedyeyle götürülürken öyle bir şey istedi ki!

Gece yarısı korkunç kaza: Yaralılar var

Gece yarısı korkunç kaza: Yaralılar var

Kardeşini öldürüp düğünü kana buladı! O abi hakkında flaş karar!

Kardeşini öldürüp düğünü kana buladı!

Konya'da bebek bekleyen doktor çift trafik kazasında hayatını kaybetti

Bebek bekleyen çift hayatını kaybetti! Geriye annenin bebeğine yazdığı günlük kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.