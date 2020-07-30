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  4. Bursa'da camiye giren hırsız çelik kasadaki paraları sakızlı telle çaldı

Bursa'da camiye giren hırsız çelik kasadaki paraları sakızlı telle çaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.07.2020 17:26 | Son Güncelleme

Bursa’da tarihi caminin çelik kasasındaki paraları sakız yapıştırdığı telle çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, tarihi Muradiye Camiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin boş olmasını fırsat bilen hırsız, camiye girerek yardım paralarının bulunduğu çelik kasaya yöneldi. Önceden hazırladığı sakızları, inşaat teline yapıştırarak düzenek oluştan hırsız, sakızlı teli çelik kasanın içerisine saldı. Çelik kasa içerisindeki paraların sakıza yapışmasının ardından teli çekerek paraları çalan hırsız, paraları cebine koyduktan sonra tekrar caminin içerisine yöneldi. Bir süre camide vakit geçirdikten sonra camiye vatandaşların gelmesi üzerine camiden çıkan hırsız bölgeden hızla uzaklaştı. Çelik kasadaki paraların çalındığının anlaşılması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Camiye gelen polisler güvenlik kameraları incelemelerinin ardından, sakız ve tel ile düzenek kurarak çelik kasadaki paraları çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

SAKIZLI TELLİ DÜZENEK KURAN HIRSIZ KAMERADA

Caminin kumbarasından para çalan düzenekli hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Camiye girdikten sonra direk paraların bulunduğu çelik kasaya yönelen hırsız, önce sakız yapıştırılmış teli çelik kasanın içerisine saldı, kağıt paralar yapışınca tekrar teli geri çekti. Kurduğu düzenekle kasanın içerisindeki paraları çalan hırsızın bu anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Camiden hırsızlık yapılmasına çok şaşırdığını belirten bir mahalle sakini, "Böyle insanlar yüzünden şehrimiz kötüleniyor. Gelmiş para kasasının yanında oyalanmış, sonra elindeki aparatı kasanın içerisine sokup paraları çıkartıp almış" diye konuştu.

(İHA)

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