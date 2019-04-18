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Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 21:45 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, define arayan 7 kişinin kuyuda mahsur kaldığı bildirildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan dört kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi. Gaz ölçümü yapan ekipler, mahsur kalanların kazı yaparken kullandıkları jeneratörün egzozundan etkilendiğini tespit etti. Öte yandan olayla ilgili olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan grup, kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya indi.

Bu grupla gelen ve kendi imkanlarıyla kuyudan çıkan kişi, arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Define arayan kişilerin metan gazından zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

İple kuyuya inen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor. Ekipler ayrıca bölgede dedektörlerle gaz ölçümleri yaptı.

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KURTARILAN DÖRT KİŞİDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Zorlu arazi şartlarında yapılan çalışmalarda jeneratörden zehirlenen ilk kişiye 23.00 sıralarında ulaşıldı.

Ekiplerin çalışması sonusu Ömer K. (35), Recep E. (58), Mümin S. (60) ve Halil S. mağaradan çıkarılarak İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mümin S.'nin yolda kalbi durdu. Yaklaşık 45 dakikalık müdahaleye rağmen Mümin S. hayatını kaybetti.

Ekipler, mahsur kalan diğer kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgede dedektörlerle gaz ölçümü yapan ekipler, mahsur kalanların kazı yaparken kullandıkları jeneratörün egzozundan etkilendiğini tespit etti.

Öte yandan kuyuya giren kişileri gözleyen ve daha sonra kaçtıkları belirlenen İ.T, T.C, H.A ve kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan İ.H'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

(AA / DHA / İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik Mağara kuyu define

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu defineciler de herşeyi düşünüyor bı gaz maskesi almak akıllarına gelmiyor vay arkadaş
La oradaki altınların hepsini Ertuğrul bey aldı boşa aramayın
güzel ülkemin hali
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