Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan grup, kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya indi.

Bu grupla gelen ve kendi imkanlarıyla kuyudan çıkan kişi, arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Define arayan kişilerin metan gazından zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

İple kuyuya inen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor. Ekipler ayrıca bölgede dedektörlerle gaz ölçümleri yaptı.

KURTARILAN DÖRT KİŞİDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Zorlu arazi şartlarında yapılan çalışmalarda jeneratörden zehirlenen ilk kişiye 23.00 sıralarında ulaşıldı.

Ekiplerin çalışması sonusu Ömer K. (35), Recep E. (58), Mümin S. (60) ve Halil S. mağaradan çıkarılarak İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mümin S.'nin yolda kalbi durdu. Yaklaşık 45 dakikalık müdahaleye rağmen Mümin S. hayatını kaybetti.