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Bursa'da çifte cinayet! Darbedilen kız kardeşlerini kurtarmak için gittiler, damat tarafından öldürüldüler

09.05.2024 20:02
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Bursa'da eşi tarafından darbedilen kız kardeşlerini kurtarmak için evlerine giden 2 ağabey, damat ve ağabeyleri kurşun yağdırdı. Vurduğu kişileri hastaneye götürmeye çalışan damat M.G.'nin aracının yakıtı yolda bitti. Sokak ortasına bırakılan 2 kardeş hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan damat ve 2 ağabeyi ise polis tarafından yakalandı.

Bursa'da çifte cinayet! Darbedilen kız kardeşlerini kurtarmak için gittiler, damat tarafından öldürüldüler

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşlerinin eşi M.G. tarafından darp edilmesine sinirlenen Özkan G. ve Ahmet G., kardeşlerini almak için evine gitti. Özkan G. ve Ahmet G. evde damat M.G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen damat M.G ile ağabeyleri M.G. ve K.M., kız kardeşlerini almaya gelen Özkan G. ve Ahmet G.'ye silahla ateş etti.

YAKIT BİTİNCE YOLDA BIRAKIP KAÇTI

Damat M.G., silahla vurduğu eşinin ağabeylerini kendi aracıyla hastaneye götürdüğü sırada aracın yakıtı bitti. Özkan G. ve Ahmet G.'yi araçla beraber sokak ortasında bırakan 3 şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Özkan G. ve Ahmet G.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, kaçan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Bursa damat
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