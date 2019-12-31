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  4. Bursa'da çıkan yangında ’Çocuk sesi geliyor' iddiası ekipleri alarma geçirdi

Bursa'da çıkan yangında ’Çocuk sesi geliyor' iddiası ekipleri alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:15 | Son Güncelleme

Bursa’da 3 katlı bir ikametin zemin katında çıkan yangında içeriden çocuk sesi geldiği iddiası üzerine seferber olan itfaiye ekipleri, balyoz ile kapıyı kırıp içerisini kontrol etti. İçeride kimse bulunmazken, ekipler yangını söndürdü.

Yangın, Yıldırım’a bağlı Yeşilyayla Mahallesi’nde meydana geldi.

KİMSE BULUNAMADI

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir ikametin zemin katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların binayı kaplaması üzerine, dairede oturan vatandaşlar evlerini boşalttı. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait çok sayıda ekip, ambulans ve polis sevk edildi. Yangına müdahale edene ekipler, kısa sürede kontrol altına aldı. Vatandaşların içeriden çocuk sesi geldiğini iddia etmesi üzerine, itfaiye ekipleri yeniden seferber oldu. Balyoz ile kapıyı kıran ekipler, içerisini kontrol etti. Yapılan kontrollerde zemin katta kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, kontrol altına alındı. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa çocuk sesi yangın

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