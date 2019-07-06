Bursa'da cinayet! 2003 yılı bacak güzeli Alev Çökeliler gözaltına alındı

Olay Siteler Mahallesi’nde dün gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2003 yılında bacak güzeli seçilen ve 2007 yılında uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınıp daha sonra serbest kalan eski manken Alev Çökeliler (37), evinde arkadaşı Onur Yılgın (35) ile birlikte alkol almaya başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Çökeliler ile aralarında gönül bağı olduğu öğrenilen Sadık Ş. (45) isimli şahıs Çökeliler’in evine geldi.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ, GÖSÜNDEN BIÇAKLADI

Çökeliler’i evde başka bir erkekle alkol alırken gören Sadık Ş. sinirlerine hakim olamayarak Yılgın’a saldırmaya başladı. Sadık Ş. ile Yılgın arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Sadık Ş. boğuşma sırasında yanındaki bıçakla Onur Yılgın'ı göğsünden bıçakladı. Ellerinden yaralanan Sadık Ş. eski manken Alev Çökeliler’i de alarak evden ayrıldı.

YARALI HALDE ARKADAŞINI ARADI

Ağır yaralanan Yılgın ise arkadaşı İ.Ö’yü arayarak yardım istedi. Yılgın’ın telefonundan sonra söz konusu adrese giden İ.Ö, Yılgın’ı evde kanlar içinde buldu. İ.Ö’nün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Ağır yaralanan Yılgın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin peşine düştü.

Yılgın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(İHA)



