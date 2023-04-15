HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da cinayet gibi kaza! Minibüs tanınmaz hale geldi: Feci şekilde can verdiler

Bursa'da cinayet gibi kaza! Minibüs tanınmaz hale geldi: Feci şekilde can verdiler

15.04.2023 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kapalı kasa minibüs, kara yoluna kontrolsüz çıkan tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan sürücü Şafak Kıran ile yanında bulunan Reşit Timaçin yaşamını yitirdi.

Bursa'da cinayet gibi kaza! Minibüs tanınmaz hale geldi: Feci şekilde can verdiler

Bursa - İzmir kara yolunda tıra arkadan çarpan minibüs sürücüsü ve yanındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa istikametinden Balıkesir yönüne seyreden Şafak Kıran (61) idaresindeki minibüs, Karacabey ilçesi Gölkıyı mevkisinde Yunus Ç. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

h1

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Minibüste bulunan Kıran ve Reşit Timaçin'in (46) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

h2

Sıkıştıkları yerde çıkarılan cenazeler savcılık incelemesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü Yunus Ç. ise gözaltına alındı. (AA)

İlginizi Çekebilir

Sahil yolunda zincirleme trafik kazası!

Sahil yolunda zincirleme trafik kazası!

Elazığ'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

 Malatya’da 3 ayrı trafik kazası: 1’i bebek 2 ölü, 4 yaralı

Malatya’da 3 ayrı trafik kazası: 1’i bebek 2 ölü, 4 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçükçekmece'de 'yasak aşk' cinayeti! Korkunç anlar kameradaKüçükçekmece'de 'yasak aşk' cinayeti! Korkunç anlar kamerada
Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken 'silah bırakma' çağrısı!Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken 'silah bırakma' çağrısı!
Akşener banknotu cebinden çıkarıp sordu!Akşener banknotu cebinden çıkarıp sordu!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa

En Çok Okunan Haberler

'Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez'

'Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez'

Polis lojmanında sır olay! Kanlar içinde bulundu, komiser gözaltına alındı

Polis lojmanında sır olay! Kanlar içinde bulundu, komiser gözaltına alındı

Altın fiyatları düşse de yükselse de en az yüzde 8,5 getiri sağlayacak!

Altın fiyatları düşse de yükselse de en az yüzde 8,5 getiri sağlayacak!

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

AK Partili adaya böyle tepki gösterdi! 'Burası babanın koltuğu değil'

AK Partili adaya böyle tepki gösterdi! 'Burası babanın koltuğu değil'

Sinan Oğan'dan Muharrem İnce'ye 'Babala TV' göndermesi! Oğuzhan Uğur kayıtsız kalmadı

Sinan Oğan'dan Muharrem İnce'ye 'Babala TV' göndermesi! Oğuzhan Uğur kayıtsız kalmadı

İlginizi Çekebilir

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.