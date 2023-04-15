Bursa'da cinayet gibi kaza! Minibüs tanınmaz hale geldi: Feci şekilde can verdiler

Bursa - İzmir kara yolunda tıra arkadan çarpan minibüs sürücüsü ve yanındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Bursa istikametinden Balıkesir yönüne seyreden Şafak Kıran (61) idaresindeki minibüs, Karacabey ilçesi Gölkıyı mevkisinde Yunus Ç. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Minibüste bulunan Kıran ve Reşit Timaçin'in (46) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.
Sıkıştıkları yerde çıkarılan cenazeler savcılık incelemesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü Yunus Ç. ise gözaltına alındı. (AA)