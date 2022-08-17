HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da çöp evde bulunan C.M.A ile ilgili bir skandal daha ortaya çıktı! Komşusu dedi diye 'pasif öğrenci' yapmışlar

Bursa'da çöp evde bulunan C.M.A ile ilgili bir skandal daha ortaya çıktı! Komşusu dedi diye 'pasif öğrenci' yapmışlar

17.08.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çöp dolu bir evde bulunan ve yaşadıklarıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturan C.M.A. ile ilgili yeni bir akılalmaz detay ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre 9 yaşındaki çocuğun Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan okul kaydı, komşularının, "Yurt dışında yaşıyor" sözleri sonrası tutulan tutanakla pasif duruma getirildi. Skandal olay sonrası Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçerken tutanağı alan öğretmenler P.B. ve N.A. hakkında inceleme başlatıldı.

Bursa'da çöp evde bulunan C.M.A ile ilgili bir skandal daha ortaya çıktı! Komşusu dedi diye 'pasif öğrenci' yapmışlar

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, teyzesi tarafından alıkonulan ve çöp evde tutulan 9 yaşındaki C.M.A.'nın dramı akıllardaki yerini korurken yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Küçük çocuğun Antalya'da bulunan okul kaydının, bazı komşuların "yurt dışında yaşıyor" demesi üzerine pasife alındığı öğrenildi. Skandal olay sonrası tutanakta imzası bulunan 2 öğretmen hakkında inceleme başlatıldı...

BAYGIN HALDE BULUNMUŞTU

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulan C.M.A., baygın halde bulundu. Kardeşinin oğlu C.M.A.'ya bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı. Talihsiz çocuk, Antalya'daki annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. C.M.A., savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Durumu her gün iyiye giden küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. C.M.A., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp kuruma ait eve yerleştirildi.

wegreht

ADRESİNDE BULUNAMAYINCA TUTANAK TUTULDU

Öte yandan C.M.A., ikametinin annesi Yasemin A.'nın yaşadığı Aksu ilçesinde olması nedeniyle okula başlama yaşının geldiği 2019'da, sistem tarafından Necati Başkırt İlkokulu'na kaydedildi. C.M.A.'nın okula hiç gelmemesi üzerine öğretmenler P.B. ve N.A. tarafından ikamet adresine gidildi. İddiaya göre Yasemin A.'nın komşuları, çocuk ve annesinin yurt dışında yaşadığı bilgisini verdi. Bunun üzerine öğretmenler çocuğun yurt dışında yaşadığı, bu nedenle okula gelmediğine ilişkin apartman görevlisi Ö.Z.'nin de imzasını alıp tutanak tuttu.

"PASİF ÖĞRENCİ" OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Tutanak üzerine C.M.A.'nın okulun sistemindeki statüsü, 'pasif öğrenci' olarak değiştirildi. Aradan geçen 3 yılın ardından çocuğun çöp evde bulunması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı, C.M.A.'nın öğrenim durumuyla ilgili inceleme başlattı. İncelemede, öğretmenler tarafından tutanak tutulduğu, bu nedenle C.M.A.'nın 'pasif öğrenci' statüsünde olduğu belirlendi. Bakanlık, müfettiş görevlendirip, öğretmenlerin ifadesine başvurdu. Müfettiş incelemesi sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB "başarılı operasyon" diyerek duyurdu! Saldırı girişimine geçit verilmediMSB "başarılı operasyon" diyerek duyurdu! Saldırı girişimine geçit verilmedi
Ünlü oyuncunun kuzeniymiş! Gözyaşlarını tutamadı: Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden Taha Öztürk son yolculuğuna uğurlandıÜnlü oyuncunun kuzeniymiş! Gözyaşlarını tutamadı: Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden Taha Öztürk son yolculuğuna uğurlandı
'Üçüncü İttifak' resmen açıklandı: 15 gün içinde ilan edilecek'Üçüncü İttifak' resmen açıklandı: 15 gün içinde ilan edilecek
Anahtar Kelimeler:
Bursa okul çöp ev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.