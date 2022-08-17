Bursa'da çöp evde bulunan C.M.A ile ilgili bir skandal daha ortaya çıktı! Komşusu dedi diye 'pasif öğrenci' yapmışlar

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, teyzesi tarafından alıkonulan ve çöp evde tutulan 9 yaşındaki C.M.A.'nın dramı akıllardaki yerini korurken yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Küçük çocuğun Antalya'da bulunan okul kaydının, bazı komşuların "yurt dışında yaşıyor" demesi üzerine pasife alındığı öğrenildi. Skandal olay sonrası tutanakta imzası bulunan 2 öğretmen hakkında inceleme başlatıldı...

BAYGIN HALDE BULUNMUŞTU

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulan C.M.A., baygın halde bulundu. Kardeşinin oğlu C.M.A.'ya bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı. Talihsiz çocuk, Antalya'daki annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. C.M.A., savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Durumu her gün iyiye giden küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. C.M.A., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp kuruma ait eve yerleştirildi.

ADRESİNDE BULUNAMAYINCA TUTANAK TUTULDU

Öte yandan C.M.A., ikametinin annesi Yasemin A.'nın yaşadığı Aksu ilçesinde olması nedeniyle okula başlama yaşının geldiği 2019'da, sistem tarafından Necati Başkırt İlkokulu'na kaydedildi. C.M.A.'nın okula hiç gelmemesi üzerine öğretmenler P.B. ve N.A. tarafından ikamet adresine gidildi. İddiaya göre Yasemin A.'nın komşuları, çocuk ve annesinin yurt dışında yaşadığı bilgisini verdi. Bunun üzerine öğretmenler çocuğun yurt dışında yaşadığı, bu nedenle okula gelmediğine ilişkin apartman görevlisi Ö.Z.'nin de imzasını alıp tutanak tuttu.

"PASİF ÖĞRENCİ" OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Tutanak üzerine C.M.A.'nın okulun sistemindeki statüsü, 'pasif öğrenci' olarak değiştirildi. Aradan geçen 3 yılın ardından çocuğun çöp evde bulunması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı, C.M.A.'nın öğrenim durumuyla ilgili inceleme başlattı. İncelemede, öğretmenler tarafından tutanak tutulduğu, bu nedenle C.M.A.'nın 'pasif öğrenci' statüsünde olduğu belirlendi. Bakanlık, müfettiş görevlendirip, öğretmenlerin ifadesine başvurdu. Müfettiş incelemesi sürüyor. (DHA)

