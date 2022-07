Bursa'da çöp evdeki kabus Türkiye'yi sarsmıştı! Anneannesiyle mutlu olduğu fotoğraflar ortaya çıktı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, teyzesi tarafından çöp evdeki bir odada bir yıldır kilitli tutulan 9 yaşındaki C.M.A., bitkin halde bulunmuştu. Antalya’da yaşayan anneye verilen çocuk daha sonra tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne tedavisi için yatışı yapıldı. 4 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen küçük çocuğun, sağlık durumunun iyiye gittiği, özel bir diyet programıyla beslenmesinin yapıldığı kaydedildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tedavi gören çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi vermiş, Özkan, "Bize tekerlekli sandalyeyle getirmişlerdi. Çok halsiz ve kan değerlerinde sıkıntılar mevcuttu. Şu an için kan değerlerini biraz toparladık. 300 gram aldı. Her gün tartılıyor. Daha ürkek ve korkak. Şu an için birbirimize alıştık, o bize alıştı. Zaten çok kalabalık bir kadro, üzerine titizlikle titriyor. Şu anda bir çocuk ve insan için önemli olan şey; kendini güvende hissetmesi ve korkmaması. Gözlerinde o korkuyu görmüyorum, kendisini daha güvende hissediyor. Her şey iyi gidiyor" demişti.

ANNEANNESİNE SARILDIĞI VE GÜLÜMSEDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan C.M.A.’nın, anneanne Asuman A. tarafından bakıldığı dönemlerdeki 3 fotoğrafına ulaşıldı. Fotoğraflardan birinde küçük çocuk mutlu şekilde anneannesi ile doğum günü kutlarken, diğer fotoğraf karesinde Asuman A.’nın kucağında bahçede oturduğu görüldü. Bir diğer kareye ise M.A.’nın anneannesine sarıldığı ve gülümsediği anlar yansıdı.

(İHA/DHA)