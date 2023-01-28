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Bursa'da cuma namazı sonrası tepki! Yaşlı adam 'Burada işin yok' dedi, İmamoğlu ise...

28.01.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün cuma namazını Bursa'daki Ulucami'de kıldı. Cuma namazı sonrası cami cemaati ile de görüşen İmamoğlu'na cemaat içinden yaşlı bir adam tepki gösterdi. Yaşlı adam, İmamoğlu'na "Boğaza git sen boğaza, burada işin yok senin, PKK'nın yanına git sen" dedi. Camiyi boşaltan cemaat ile İmamoğlu'nun çıkışını bekleyen partililer arasında da zaman zaman gerginlik ve sözlü sataşmalar yaşandı.

Bursa'da cuma namazı sonrası tepki! Yaşlı adam 'Burada işin yok' dedi, İmamoğlu ise...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kastamonu'nun ardından bu sefer ki adresi Bursa oldu. Tarihi Bursa Kapalı Çarşı'yı ziyaret eden İmamoğlu, daha sonra cuma namazını kılmak için Ulucami'ye gitti. Cuma namazını kılan İmamoğlu'na cemaat içinden yaşlı bir adam "Boğaza git sen boğaza, burada işin yok senin, PKK'nın yanına git sen" diyerek tepki gösterdi.

CUMA NAMAZI SONRASI İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Bursa'nın CHP'li Gemlik, Nilüfer, Mudanya ilçelerine ziyarette bulunmak için dün sabah erken saatlerde Bursa'ya gelen İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cuma namazını Ulucami'de kılmak için Bursa şehir merkezine de uğradı. Ezan okunduğu sırada Ulucami'ye gelen İmamoğlu'nu cami girişinde partili grubu karşıladı. Cuma namazı sonrası cami cemaatiyle de görüşen İmamoğlu'na cemaat içinden yaşlı bir adam "Boğaza git sen boğaza, burada işin yok senin, PKK'nın yanına git sen" diyerek tepki gösterdi.

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İmamoğlu ise "Kimin ne yaptığını bilemezsin sen. Tamam. Manidar cümleler kurma. Herkesin kendi ibadeti tamam mı kardeşim. Allah ruhuna ferahlık versin" ifadelerini kullandı.

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Camiyi boşaltan cemaat ile İmamoğlu'nun çıkışını bekleyen partililer arasında da zaman zaman gerginlik ve sözlü sataşmalar yaşandı.

Kaynak: İHA

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Ekrem İmamoğlu Bursa

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