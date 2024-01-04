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  4. Bursa'da dehşet! 3. kattan düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Bursa'da dehşet! 3. kattan düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

04.01.2024 00:53 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 3. katlı apartmanın çatısından düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Bursa'da dehşet! 3. kattan düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Olay saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Meydan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre çatıya kuruyan çamaşırları toplamak için çıkan 14 yaşındaki Zeynep Kübra Tokmak, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Genç kız yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa İnegöl
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