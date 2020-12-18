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Bursa'da dehşet anları! İntikam için ortalığı savaş alanına çevirdi

18.12.2020 11:50 | Son Güncelleme:
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Bursa'da dehşet anları! İntikam için ortalığı savaş alanına çevirdi

Bursa’da yaşanan dehşette baba ve oğlu, tartıştıkları komşularını bıçakla yaraladı. Olaydan sonraki günde ise diğer oğlu, yine aynı komşusuna bu kez arabayla çarptı.

Olay, geçen hafta merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi 1. Okul Caddesi’nde meydana geldi. Osman Nemutlu ve Yusuf Nemutlu kardeşler ile Murat Ç. ve oğlu O.Ç. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine evden bıçak alan baba-oğul, iki kardeşe saldırdı. Yusuf Nemutlu ve Osman Nemutlu karnından bıçaklandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheliler de çıkartıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaralılar Yusuf Nemutlu ve Osman Nemutlu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Olaydan 2 gün sonra ise Murat Ç.’nin diğer oğlu Mehmet Ç., Yusuf Nemutlu’ya aracın içinde küçük bebek olmasına rağmen arabayla çarparak yaraladı. Aracından inen Nemutlu olay yerinde koşarak kaçarken, araçta bulunan kadın ve bebek ise arabanın camının kırılması sonrası yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KIYAMET KOPMUŞ"

Kazayı duyup aracın içinde yaralananlara yardım eden esnaf, "Dükkanda otururken bir ses geldi hemen dışarı çıktık. Baktık kıyamet kopmuş, çarpmanın etkisiyle aracın içinde bulunan çocuk ve kadının yüzü camlardan dolayı kesilmiş, aracın çarptığı çocuk ise ayağa kalkıp koşarak kaçıyor. Yaralı çocuğun yüzünü temizledik. Ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.

(İHA)

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