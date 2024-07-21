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  4. Bursa'da dehşet dolu anlar! 4'üncü katın balkonundan düşen kadın kurtarılamadı

Bursa'da dehşet dolu anlar! 4'üncü katın balkonundan düşen kadın kurtarılamadı

21.07.2024 17:45
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. 4'üncü katın balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın, 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Bursa'da dehşet dolu anlar! 4'üncü katın balkonundan düşen kadın kurtarılamadı

Olay dün saat 10.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Karalar Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı apartmanın 4'üncü katında ikamet eden Bircan Adıyaman (47) balkona çıktı. Balkondan sarkan kadın dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Adıyaman, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve yoğun bakıma alınan kadın, olaydan 1 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Bursa İnegöl dehşet
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