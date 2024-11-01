Bursa'da dehşet dolu olay! Yanında çalışan çobanı tüfekle öldürüp, 21 saat sonra kendisini ihbar etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftlik sahibi 47 yaşındaki Taner T. ile hayvanlarını otlatan 27 yaşındaki Özbekistan uyruklu çoban Babür Meyliev arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner T., pompalı tüfekle Meyliev'e ateş açtı.

21 SAAT SONRA 112'Yİ ARAYARAK KENDİNİ İHBAR ETTİ!

Taner T., olaydan 21 saat sonra bugün saat 17.00 sırlarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çobanı öldürdüğünü söyledi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çobanın cansız bedeni, ekipler ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, Taner T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır