Bursa'da dehşet dolu olay! Yanında çalışan çobanı tüfekle öldürüp, 21 saat sonra kendisini ihbar etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftlik sahibi 47 yaşındaki Taner T. ile hayvanlarını otlatan 27 yaşındaki Özbekistan uyruklu çoban Babür Meyliev arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner T., pompalı tüfekle Meyliev'e ateş açtı.
Taner T., olaydan 21 saat sonra bugün saat 17.00 sırlarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çobanı öldürdüğünü söyledi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çobanın cansız bedeni, ekipler ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, Taner T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
(DHA)