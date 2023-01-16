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  4. Bursa'da dehşet! Eşini 6 yerinden bıçakladı, polisi arayıp teslim oldu

Bursa'da dehşet! Eşini 6 yerinden bıçakladı, polisi arayıp teslim oldu

16.01.2023 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Eşiyle tartışma yaşayan 42 yaşındaki Kenan Y., cinnet geçirdi. Karısı Yüce Can Y.'yi 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, polis ekiplerini arayarak teslim oldu. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bursa'da dehşet! Eşini 6 yerinden bıçakladı, polisi arayıp teslim oldu

Olay, öğleden sonra Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Y. (42), 39 yaşındaki eşi Yüce Can Y. ile sözlü tartışma yaşadı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Cinnet geçiren koca, eline geçirdiği bıçakla eşini 6 yerinden yaraladı.

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Ardından durumu emniyete bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince zanlı gözaltına alınırken, sağlık görevlileri ise Yüce Can Y.'yi hemen Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)

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Bursa bıçak saldırı

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