Bursa'da dehşet! Eşini 6 yerinden bıçakladı, polisi arayıp teslim oldu

Olay, öğleden sonra Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Y. (42), 39 yaşındaki eşi Yüce Can Y. ile sözlü tartışma yaşadı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Cinnet geçiren koca, eline geçirdiği bıçakla eşini 6 yerinden yaraladı.
Ardından durumu emniyete bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince zanlı gözaltına alınırken, sağlık görevlileri ise Yüce Can Y.'yi hemen Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)