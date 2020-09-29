Bursa’da dehşet! Eşini sokak ortasında vurdu

Alınan bilgiye göre, olay Hisar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 60 yaşındaki alkollü Kadir G. sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin G. ile tartışmaya başladı.
Tartışma sonrası Kadir G., silahla eşini göğsünden, kolu ve parmağından silahla vurup ağır yaraladı. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen zanlı vatandaşların yardımıyla kısa sürede müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralı Tülin G. Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, alkollü Kadir G. sorgulanmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yoğun bakımdaki mağdurun tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)