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Bursa’da dehşet! Eşini sokak ortasında vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 15:58 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde alkollü adam, eşini silahla ağır yaraladı. Sokak ortasındaki dehşet anları an be an kameraya yansıdı. Zanlı, çok geçmeden vatandaşların da yardımıyla polis tarafından gözaltına alındı. Eşini üç yerinden vuran adamın peş peşe ateş ederken silahının tutukluk yapması ise dikkat çekti.

Bursa’da dehşet! Eşini sokak ortasında vurdu

Alınan bilgiye göre, olay Hisar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 60 yaşındaki alkollü Kadir G. sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin G. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası Kadir G., silahla eşini göğsünden, kolu ve parmağından silahla vurup ağır yaraladı. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen zanlı vatandaşların yardımıyla kısa sürede müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralı Tülin G. Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, alkollü Kadir G. sorgulanmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yoğun bakımdaki mağdurun tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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