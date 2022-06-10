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  4. Bursa'da dehşet evi! Anne katili oldu... Kapı eşiğinde iple boğmuş

Bursa'da dehşet evi! Anne katili oldu... Kapı eşiğinde iple boğmuş

10.06.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meydana gelen korkunç olayda apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, boynuna ip dolanmış halde bir kadını kapı eşiğinde hareketsiz yatarken buldu. Annesini iple boğduğunu itiraf eden cani evlat ekipler tarafından gözaltına alındı. 23 yaşındaki Halil İbrahim Y.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Bursa'da dehşet evi! Anne katili oldu... Kapı eşiğinde iple boğmuş

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi. Adrese giden Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Yıldız Y'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Evde bulunan kadının oğlu Halil İbrahim Y. (23) gözaltına alındı. Psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğü itirafında bulunduğu öğrenilen gencin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

(AA)

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