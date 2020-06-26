Bursa’da dehşet! Gece 04.00'ten bu yana çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Gece boyunca evlerin kapılarını zorlayan E.G. isimli şüpheli gece boyunca polisten kaçıp saklanmayı başardı. Gün ağardığında elinde bıçakla yeniden ortaya çıkan E.G. ortalığı birbirine kattı. Yakalanacağını anlayınca önce bir kadını rehin aldı. Kadın direnince çatıdaki köpeğini kaçırdı. Köpeğin boğazına bıçağı dayayıp saatlerce tehditler savuran şahıs, köpeği çatıdan atıp bıçağı kendi kalbine dayadı. Şehadet getirdiği sırada çatıya operasyon yapan polis, E.G.’yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Cadde üzerinde gece yarısı evlerin çatısında gezen bir kişinin olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşın endişelenmesi üzerine mahalleyi ablukaya aldı. Bir ara polis tarafından fark edilen şahıs çatıdan çatıya kaçıp gizlenmeyi başardı.

SABAH SAATLERİNDE TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah tekrar ortaya çıkan şahsın aynı mahallede birkaç sokak ileride oturan E.G. isimli kişi olduğu belirlendi. Öğlen 12.00 sıralarında bir evin kapısını zorlayan E.G. kapıyı açan kadını rehin almak istedi ancak kadın direnince yeniden evin terasına çıkıp burada bağlı bulunan köpeği alarak kaçtı. Bir süre sonra başka bir çatıda köpekle ortaya çıkan E.G., elindeki bıçağı köpeğin boğazına dayayıp, köpeğin sahibi küçük çocuklara dehşeti yaşattı. Uzun süre polis ekiplerinin ikna edemediği E.G., köpeği öldürme tehdidinde bulundu.