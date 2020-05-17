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Bursa'da dehşet! Kısıtlamayı ihlal edip, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2020 16:17 | Son Güncelleme

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen elinde tüfekle dışarıda olan E.T., tartıştığı O.A.'yı vurarak, ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan O.A., yoğun bakımda tedaviye alınırken, E.T. ise gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi. E.T. ile O.A.'nın tartışma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da dehşet! Kısıtlamayı ihlal edip, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu

Olay, dün akşam, Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Kentte sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, elinde tüfekle dışarıda olan E.T. ile O.A. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hakaretler savuran E.T., tüfeğiyle ateş ederek, O.A.’yı ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan O.A., evinin önünde yere yığılırken, komşular da sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. O.A., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis ekipleri ise E.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.T., adliyeye sevk edildi.

E.T. ile O.A.'nın tartışma anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tüfekli saldırganın etrafa tehditler savurduğu anlar yer aldı.

SALDIRIDAN SONRAKİ ANLAR KAMERADA

O.A.'nın tüfekle yaralanmasından sonraki anlar ise sokaktaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, O.A.'nın vurulduktan sonra kaldırımda yattığı ve yardımına gelen mahalle halkı tarafından otomobile bindirilerek, hastaneye götürüldüğü görülüyor.

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