Bursa'da dehşet! Silahla boğazından vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'daki korkunç olay, saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Barbaros Mahallesi, 460. Sokak’ta meydana geldi. 16 yaşındaki A.E.S. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüpheli tabanca ile A.E.S.'ye ateş etti.

BOĞAZINDAN VURULDU

Boğazından vurulan çocuk kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar A.E.S.'yi özel araçla DOSAB Semt Polikliniği’ne götürdü. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çocuğun cansız bedeni ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

