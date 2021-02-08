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  4. Bursa'da dengesini kaybederek caddeye savrulan kişi ölümden döndü

Bursa'da dengesini kaybederek caddeye savrulan kişi ölümden döndü

08.02.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Bursa'da alışveriş için gittiği iş yerinden ayrılırken ayağı taşa takılan ve yoldan geçen otomobilin önünde düşme tehlikesi geçiren kişi saniyelerle kurtuldu. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Demirtaş Mahallesi, Osmangazi Caddesi’nde meydana geldi.

BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Alışveriş için gittiği iş yerinden elinde poşetlerle ayrılan kişi, ayağının merdiven basamağına takılması sonucu dengesini kaybetti. Caddeye savrularak düşme tehlikesi geçiren kişi bu sırada üzerinde hızla ilerleyen aracın manevra yapmasıyla kurtuldu. Olayın ardından araç yoluna devam ederken ölümden saniyelerle kurtulan kişi büyük şok yaşadı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde alışveriş yaptığı iş yerinden çıkan kişinin ayağının merdivene takılması sonucu yola savrulması, o sırada yolda hızla ilerleyen otomobilin manevra yaparak yoluna devam etmesi ve düşme tehlikesi geçiren kişinin otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulması görülüyor.

(DHA)

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