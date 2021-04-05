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Bursa'da dereler taştı! Evleri ve tarım arazilerini su bastı

05.04.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ve Kestel ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, evleri ve tarım arazilerini su bastı.

İnegöl'de kırsal Kulaca, Edebey, Süle, Cerrah, Hamamlı, Kalburt, Çayyaka ve Çitli mahallelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

Taşan dereler nedeniyle bazı mahallelerde bulunan evleri su bastı, kırsal kesimlerde yollar tahrip oldu.

İlçe merkezindeki Bedre Köprüsü altından geçen Malik Abbud (40) idaresindeki otomobil, yolun yanındaki derenin taşması sonucu suyun içinde kaldı. Sürücü kendi imkanlarıyla aracın içinden çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili halatla çekerek bulunduğu yerden kurtardı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi ekipleri, taşan derelerin olduğu bölgelerde çalışmaları sürdürüyor.

KESTEL'DE MANDIRAS DERESİ TAŞTI

Kestel ilçesinde de Mandıras Deresi'nın taşması sonucu bir alt geçit ulaşıma kapandı.

Derekizim Mahallesi'ndeki derede de yaşanan taşkın nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

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Bölgede ikamet eden vatandaşlardan Meryem Avcı, evinin penceresinden derenin taştığını gördüğünü belirterek, dere yatağının çevresindeki diğer bazı ağaçların da devrilme tehlikesi olduğunu söyledi.

Avcı, dere sularının şu an için çevredeki evlere çok yakın olmadığını kaydetti.

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Kaynak: AA


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