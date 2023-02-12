Bursa'da doğal gaz zehirlenmesi: Apartmandakiler hastanelik oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğal gazdan zehirlendikleri düşünülen 19 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hamza bebek yedi aylık. 140 saat sonra kurtarıldı. Şimdi tedavisi için doktor amcalarına, ablalarına emanet. pic.twitter.com/boffidPf9y — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2023

Çekirge Mahallesi'nde bulanan bir binada oturan 19 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle çevredeki hastanelere başvurdu.

Tedavi altına alınan ve sağlık durumları iyi olan 19 kişinin doğal gazdan zehirlendikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)

