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Bursa'da doğal gaz zehirlenmesi: Apartmandakiler hastanelik oldu

12.02.2023 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, bir apartmanda meydana gelen doğal gaz sızıntısından etkilendiği düşünülen 19 kişi tedaviye alındı.

Bursa'da doğal gaz zehirlenmesi: Apartmandakiler hastanelik oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğal gazdan zehirlendikleri düşünülen 19 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çekirge Mahallesi'nde bulanan bir binada oturan 19 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle çevredeki hastanelere başvurdu.

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Tedavi altına alınan ve sağlık durumları iyi olan 19 kişinin doğal gazdan zehirlendikleri değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)

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Bursa doğal gaz

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