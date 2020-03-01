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Bursa'da düz kontak yöntemiyle hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 07:45 | Son Güncelleme

Bursa'da düz kontak yöntemiyle otomobil hırsızlığı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Aracı inceleyen bekçiler hem aracın çalıntı olduğunu hem de plakasının değiştirildiğini, araç sahibinin sosyal medya paylaşımları sayesinde tespit etti. Suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gazcılar caddesinde meydana geldi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, şüphe üzerine bir arabayı takibe aldı. Bir süre sonra aracı durduran ekiplerle araçtan inerek kaçmaya çalışan G.B, M.G, ve S.A arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu 3 şüpheli kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler olay yerinde verdikleri ilk bilgilerde aracı satın aldıklarını iddia etti ancak araçta yapılan inceleme sonucu plakanın çalıntı olduğu tespit edildi.

GECE BEKÇİSİNİN DİKKATİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, araç sahibinin sosyal medya üzerinden yaptığı çalıntı ihbarını hatırlayan gece bekçisinin uyarısı üzerine, araçta yapılan detaylı incelemeler sonucu çalıntı araca çalıntı plaka takıldığı tespit edildi. Araç, sahibine ulaşılarak teslim edilirken, 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık otomobil hırsızlığı

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