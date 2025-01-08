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  4. Bursa'da eğitim uçağı düştü! Pilot hafif yaralandı

Bursa'da eğitim uçağı düştü! Pilot hafif yaralandı

08.01.2025 14:12
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.01.2025 14:12
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eğitim için havalanan uçak pistten ayrıldıktan sonra düştü. Uçaktaki pilot, hafif şekilde yaralandı. Soruşturma başlatılan olayla ilgili Bursa Valiliği'nden de açıklama geldi.

Olay, saat 12.45 sıralarında Yenişehir Havaalanında meydana geldi. Özel uçuş okuluna ait eğitim uçağı, pisti terk ettiği esnada kaza kırıma uğradı. Uçaktaki pilot hafif şekilde yaralandı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Yenişehir uçak
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