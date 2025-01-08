Bursa'da eğitim uçağı düştü! Pilot hafif yaralandı

Olay, saat 12.45 sıralarında Yenişehir Havaalanında meydana geldi. Özel uçuş okuluna ait eğitim uçağı, pisti terk ettiği esnada kaza kırıma uğradı. Uçaktaki pilot hafif şekilde yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır."