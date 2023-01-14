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  4. Bursa'da ekipler harekete geçti! 5 milyon dolar değerindeki Tevrat ele geçirildi

Bursa'da ekipler harekete geçti! 5 milyon dolar değerindeki Tevrat ele geçirildi

14.01.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen el yazması Tevrat'ı, 5 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri arayan A.B. (57) jandarma tarafından yakalandı. El konulan Tevrat ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken 4 ayrı suç kaydı bulunan adam tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen el yazması Tevrat'ı 5 milyon dolara satmak için müşteri arayan A.B.'yi takibe aldı. Ekipler, A.B. ile müşteri gibi iletişime geçti. Nilüfer İlçesi Atlas Mahallesi'nde buluşma noktasında A.B. yakalanıp, gözaltına alındı. El konulan Tevrat ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 4 ayrı kaydı bulunan A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından ‘Tarihi eser kaçakçılığı’ suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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