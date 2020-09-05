Bursa'da ekipler kayıp şahsı bulmak için arama çalışması başlattı

Merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'ndeki evinden 31 Ağustos'ta ayrılan Sahil Geçgel (27), uzun süre eve dönmeyince ailesi durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler Geçgel'in, en son 10 kilometre uzaklığındaki Ovaakça Mahallesi'nde görüldüğünü tespit etti.

Geçgel'in bölgedeki ormanlık alanda olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, arama kurtarma ekiplerinden destek istedi.

Bölgeye gelen AFAD, AKUT, NAK Arama Kurtarma, BAKUT ve ANDA ekiplerinden oluşan yaklaşık 70 kişi, Sahil Geçgel'i ormanlık alanda arıyor.

Geçgel'in son 3 aydır psikolojik problemler yaşadığı ve sık sık evden ayrılarak uzun süre geri dönmediği öğrenildi. (AA)

